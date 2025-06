Man (23) langer vast na poging tot doodslag op tweelingbroer zangeres S10

In de zaak waarbij een 24-jarige man zwaargewond werd aangetroffen op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam, is volgens het Openbaar Ministerie sprake van een poging tot doodslag. De 23-jarige verdachte uit Hoorn blijft daarvoor zestig dagen langer in voorarrest, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie na een bericht van De Telegraaf.

Het slachtoffer verbleef op 16 april urenlang in een woning in de flat, waar hij mogelijk tegen zijn wil werd vastgehouden. De verdachte werd op 21 mei aangehouden. Hij zat aanvankelijk vast op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsbeneming met ernstig letsel tot gevolg en het plegen van meerdere inbraken. De aanklacht is nu uitgebreid met de verdenking poging tot doodslag.

Het slachtoffer is volgens De Telegraaf, Emiel den Hollander, de tweelingbroer van zangeres S10, hij ligt volgens de krant nog in coma.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Moeder Desiree den Hollander laat aan de krant weten opgelucht te zijn dat haar vermoeden is bevestigd en dat er daadwerkelijk iemand verantwoordelijk wordt gehouden voor wat haar zoon is overkomen. "Ik ben blij dat het serieus wordt genomen," zegt ze.

Tegelijkertijd worstelt ze met het feit dat ze nog altijd niet weet wie de verdachte is. "Ik meen dat ik daar recht op heb, maar ik weet nog steeds niet wie het is."