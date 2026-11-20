De KNMT, de beroepsvereniging voor tandartsen, schorst haar lid Bas E., de tandarts die in de uitzending van Zembla over neonazistische kooigevechten te zien was. Het bestuur meldt "geschokt" te zijn door de rol die E. in de uitzending speelt. "Die druist in tegen alles waar onze beroepsgroep en onze vereniging voor staat", schrijft de vereniging in een verklaring.

De vereniging schrijft dat de man het aanzien van en het vertrouwen in de beroepsgroep "zeer ernstig geschaad" heeft. Ook twijfelt de vereniging of de man "patiënten kan benaderen met een open en onbevooroordeelde houding, ongeacht hun etniciteit". Alle mensen zijn volgens de vereniging gelijkwaardig en dienen ook zo behandeld te worden, zoals omschreven in de gedragsregels.

In de documentaire is te zien hoe de tandarts samen met zijn vrouw en dochter (8) toekijkt bij de gevechten. Ook zegt hij dat Sieg Heil 'in zijn hart' zit.

De KNMT doet nog onderzoek naar de man voordat er een definitief besluit over zijn lidmaatschap wordt genomen.

Politie onderzoekt de beelden

De politie onderzoekt de beelden. "We zijn op de hoogte van de beelden en met het Openbaar Ministerie wordt onderzocht of er strafbare feiten worden begaan", laat een woordvoerder weten. "Het OM kan daarop besluiten vervolging in te stellen."