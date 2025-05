Politie verwijdert namen verdachten kunstroof Assen van website

De politie heeft vrijdagochtend de volledige namen en de foto's van twee hoofdverdachten van de kunstroof in het Drents Museum in Assen van de website verwijderd. Dat gebeurde vlak voor aanvang van de eerste openbare zitting in de rechtbank in Assen. Douglas Chesley W. (36) en Bernhard Z. (35) uit Heerhugowaard staan daar terecht voor de diefstal van vier Roemeense kunstschatten op 25 januari.

W. en Z. werden op 29 januari opgepakt. De daaropvolgende dag verspreidde de politie hun identiteit, met foto's. Dat gebeurde omdat de twee mannen weigerden informatie te geven over de locatie van de schatten, zei minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) achteraf.

De politie is de verdachten op het spoor gekomen na de vondst van een tas die was achtergelaten in een wijk in Assen. Daarin werd ook kleding aangetroffen.

Naast W. en Z. zit nog een derde verdachte vast, een 20-jarige man uit Heerhugowaard. Dit is de man op de beelden uit de Praxis in Assen. De rechtbank verlengde zijn voorarrest woensdag met negentig dagen.

