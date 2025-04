Politie doorzoekt pand in Heerhugowaard in onderzoek naar kunstroof Drents Museum

De politie heeft woensdagochtend een bedrijfspand in Heerhugowaard doorzocht in verband met de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Dat meldt de politie. Tijdens de actie zijn digitale gegevensdragers in beslag genomen, het kan dan bijvoorbeeld gaan om telefoons, computers of harde schijven. De gestolen kunststukken zijn niet aangetroffen.

Specialisten doorzochten het pand op zoek naar aanwijzingen voor het onderzoek. Het onderzoek richt zich op het vinden van de gestolen kunstschatten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De politie werkt in deze zaak samen met het Openbaar Ministerie en de politie in Roemenië. De politie vraagt om tips die kunnen helpen in het onderzoek. Deze kunnen ook anoniem gedeeld worden.

Gouden helm

In de vroege ochtend van zaterdag 25 januari werden uit het Drents Museum in Assen meerdere Roemeense kunstschatten gestolen. Het gaat onder meer om een gouden helm die voor Roemenië van grote cultuurhistorische waarde is. Ook werden drie gouden armbanden gestolen. Het museum in de Drentse hoofdstad had de stukken voor een tentoonstelling in bruikleen van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest. Ze zijn nog altijd niet teruggevonden.

Na de roof zijn vijf verdachten aangehouden, van wie er vier nog vastzitten. Op 9 mei is de eerste openbare zitting in de zaak

Hart van Nederland/ANP