Politie doorzoekt panden in jacht naar gestolen Roemeense gouden helm

De politie heeft woensdag een woning en bedrijfspand in Heerhugowaard doorzocht in verband met de roof van de Roemeense goudschatten uit het Drents Museum. Er werd onder meer gezocht naar de gestolen gouden helm en armbanden, maar deze zijn niet aangetroffen. Wel is er beslag gelegd op diverse goederen.

De politie heeft vorige maand een vierde verdachte aangehouden in verband met de kunstroof in het Drents Museum in Assen, zo is te zien in bovenstaande video.

De politie en het OM hebben beslag gelegd op onder meer een woning, voertuigen en bankrekeningen, en daarnaast is er zwaar vuurwerk in beslag genomen. De goederen worden veiliggesteld zodat de schade van de kunstroof eventueel verhaald kan worden op de verdachten.

Ook is in beide panden gezocht naar aanwijzingen en bewijsmateriaal in het onderzoek naar de kunstroof. De politie laat weten de prioriteit in het onderzoek nog steeds ligt bij het opsporen van de gestolen goederen.