Verdachte vrouw kunstroof Assen voorlopig vrij, maar blijft verdachte

De vrouw die was aangehouden voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen mag het onderzoek in vrijheid afwachten. Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland meldt dat de 40-jarige vrouw uit Heerhugowaard, die sinds eind januari vastzat, wel verdachte blijft in de zaak.

Drie andere verdachten, mannen van 26, 34 en 36 jaar uit Heerhugowaard, zitten nog wel vast. Zij zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Op vrijdag 9 mei is de eerste openbare zitting in de zaak over de kunstroof. Dan buigt de rechtbank in Assen zich onder andere over de vraag of het voorarrest van de drie mannelijke verdachten moet worden verlengd, aldus het OM Noord-Nederland.

Gouden helm

In de vroege ochtend van zaterdag 25 januari werden uit het Drents Museum in Assen meerdere Roemeense kunstschatten gestolen. Het gaat onder meer om een gouden helm die voor Roemenië van grote cultuurhistorische waarde is. Ook werden drie gouden armbanden gestolen. Het museum in de Drentse hoofdstad had de stukken voor een tentoonstelling in bruikleen van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest. Ze zijn nog altijd niet teruggevonden.

