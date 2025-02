Politie zoekt met metaaldetectoren in Deurze in verband met kunstroof Assen

De politie is in Deurze bezig met een zoekactie naar aanwijzingen voor de kunstroof in het Drents Museum, die twee weken geleden plaatsvond. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van RTV Drenthe. Zes gespecialiseerde politiemensen gebruiken metaaldetectoren om het gebied tussen Assen en Rolde te doorzoeken.

De zoektocht volgt op een oproep aan de inwoners van Assen om contact op te nemen bij het vinden van weggegooide spullen of kledingstukken. De politie benadrukt dat ze niet zoekt naar de gestolen spullen, waaronder een gouden helm en armbanden, maar naar andere mogelijke aanwijzingen.