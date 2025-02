Beloning voor gouden tip kunstroof Drents Museum verhoogd naar €250.000

De beloning voor de gouden tip in het onderzoek naar de verdwenen Roemeense goudschatten uit het Drents Museum in Assen is verhoogd naar een kwart miljoen euro. Dat bevestigt kunstdetective Arthur Brand aan Hart van Nederland na berichtgeving in De Telegraaf. De Nederlandse zakenman Alex van Breemen, gevestigd in Boekarest, loofde eerder een bedrag van 100.000 euro uit. Brand hoopt dat de verhoogde beloning iemand over de streep trekt om cruciale informatie te delen.

De politie wist op 29 januari, enkele dagen na de brutale roof, drie personen aan te houden. Het gaat om Douglas Chesley W., Bernhard Z. en een vrouw uit Heerhugowaard. Van de eerste twee verdachten deelde de politie hun foto en volledige naam, in de hoop het onderzoek te versnellen. Er is namelijk haast geboden om de gestolen stukken snel terug te vinden. Tot op heden zijn de gouden kunstwerken echter nog niet teruggevonden. Woensdag wordt besloten of de verdachten langer vast blijven zitten.

Behoorlijk bedrag

De verdwenen kunstschatten betreffen een gouden helm van Coțofenești en drie gouden armbanden, die een grote historische waarde hebben voor Roemenië. Volgens De Telegraaf heeft de Roemeense ambassade al contact gehad met Van Breemen en het Openbaar Ministerie over het tipgeld. De politie en justitie hopen dat de verhoogde beloning leidt tot nieuwe aanwijzingen.

Kunstdetective Arthur Brand benadrukt hoe waardevol het bedrag kan zijn: "Dit is een behoorlijk bedrag. Het kan iemand die meer weet aan het praten krijgen. Tipgevers kunnen zich bij mij of de politie Noord-Nederland melden."

'Impact van roof is groot'

Eind januari bood de vastgoedmagnaat Van Breemen al 100.000 euro voor de gouden tip. In Roemenië werd dat nieuws met enthousiasme ontvangen. "De impact van de roof is enorm. De gouden helm en armbanden zijn onmisbaar cultureel erfgoed. Dit maakt me woest. Als ik kan helpen om ze terug te krijgen, doe ik dat graag", verklaarde hij eerder vanuit Boekarest.

Ondertussen blijft de politie op zoek naar een vierde verdachte. Opsporing Verzocht en de politie hebben beelden van de man verspreid in de hoop hem te vinden.