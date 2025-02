Speciaal team opgericht om kunstroof Drents Museum te onderzoeken

Er is een nauwere samenwerking tussen ons land en Roemenië opgezet in het onderzoek naar de geroofde kunst van het Drents museum. Het is een onderzoeksteam dat de naam Joint Investigation Team (JIT) draagt. De bij de roof buitgemaakte stukken - een gouden helm en drie armbanden - zijn nog altijd niet gevonden.

Dieven wisten in de vroege ochtend van zaterdag 25 januari binnen te dringen in het museum door een deur op te blazen. Meerdere indringers namen de historische kunst die geleend was uit Roemenië mee. Op woensdag 29 januari werden er twee mannen en een vrouw in Heerhugowaard aangehouden voor betrokkenheid en ze zitten nog vast.

Op 31 januari ging het Drents Museum weer open, na dagenlang gesloten te zijn geweest vanwege de roof. Hart van Nederland was bij die opening aanwezig. Je ziet het in bovenstaande video.

In de hoop de zoektocht naar de stukken te versnellen, verspreidde de politie de naam en herkenbare foto's van de twee mannelijke verdachten.

5,8 miljoen

Omdat de kunststukken van grote waarde zijn voor het thuisland zorgde de roof in Roemenië dan ook voor grote woede. Ook het Drents Museum kon op kritiek rekenen omdat de beveiliging niet voldoende op orde zou zijn geweest.

Mocht de kunst niet teruggevonden worden, dan draait de Nederlandse regering op voor de schade van 5,8 miljoen euro, bleek uit gegevens die in handen waren van RTV Drenthe. Hoewel het museum verzekerd is, hoeft daar geen uitkering plaats te vinden. Wel moet het museum het eigen risico betalen.

Het JIT moet naast de nauwere samenwerking er ook voor gaan zorgen dat gegevensuitwisseling tussen de Nederlandse en Roemeense autoriteiten sneller zal verlopen, stelt het Europese samenwerkingsorgaan van justitiediensten Eurojust.

Hart van Nederland/ANP