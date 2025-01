Politie deelt foto's en namen opgepakte verdachten kunstroof

In de hoop meer informatie te krijgen over het reilen en zeilen van twee van de verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum heeft de politie foto's en de identiteit gedeeld. Vooral waar de twee, Douglas Chesley W. en Bernhard Z., ná de inbraak zijn geweest wil de politie te weten komen.

Beide mannen komen uit Heerhugowaard. De identiteit van de derde verdachte, een vrouw uit diezelfde plaats, maakt de politie vooralsnog niet bekend. In het bericht waarin deze informatie is vrijgegeven schrijft de politie dat de buitgemaakte stukken nog niet zijn teruggevonden. "Dit heeft op dit moment de absolute prioriteit van de politie en het Openbaar Ministerie."

Met het vrijgeven van de identiteit en foto's hoopt de politie meer informatie te verkrijgen over waar de twee zijn geweest en met wie zij na de roof contact hebben gehad.

Tas, kleding, bestelbus

Ook is nu bekend hoe de politie de dieven op het spoor is gekomen, namelijk na de vondst van een tas die achter is gelaten in een wijk in Assen, de plaats waar de misdaad zich voltrok. In die tas zaten kledingstukken. Foto's van de tas en de kledingstukken, evenals de precieze locatie waar deze zijn gevonden zijn eveneens vrijgegeven.

De politie wil ook meer te weten komen een zwarte Ford Transit met het kenteken V-586-KR, waar een van de verdachten mogelijk kort na de inbraak in heeft gereden. Meer informatie over het voertuig zou iets kunnen zeggen "over de reisbewegingen van (één van de) verdachte(n)", aldus de politie.

Tips zijn welkom via de Opsporingstiplijn 0800 - 6070, Team Criminele Inlichtingen 088 – 66 177 34 of Meld Misdaad anoniem via 0800 - 7000.