'Regering moet miljoenen betalen als gestolen kunst niet wordt teruggevonden'

Er zijn al honderden tips binnen bij de politie over de kunstroof in het Drents Museum van twee weken terug. Met die nieuwe informatie probeert de politie de gestolen gouden helm en drie armbanden terug te vinden. Lukt dat niet? Dan moet de Nederlandse regering de schade betalen: 5,8 miljoen euro.

Dat blijkt uit gegevens die in handen zijn van RTV Drenthe. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bevestigt dat aan de regionale omroep dat de regering moet gaan betalen. Het Drents Museum moet het eigen risico betalen. Hoeveel dat is, is niet bekend.

Verzekerd

De gestolen schatten zijn voor 5,8 miljoen euro verzekerd. De totale collectie van 673 voorwerpen is ruim 30 miljoen euro, aldus RTV Drenthe. Het ministerie van OCW staat garant voor iets meer dan 9 miljoen euro. De verzekering van het museum betaalt pas als de schade hoger uitvalt dan die 9 miljoen euro. De schade van de gestolen schatten is dus minder en daarom hoeft het museum niet bij te springen.

Mochten de helm en de drie armbanden beschadigd teruggevonden worden, dan draait het ministerie ook op voor de kosten.

Roof

In de nacht van vrijdag 24 januari op zaterdag 25 januari wisten de dieven binnen te komen nadat een explosief was afgegaan bij het museum. Drie verdachten, twee mannen en een vrouw, zitten nog vast. De politie heeft tips ontvangen van onder andere waar de verdachten zijn geweest na de diefstal en met wie ze contact hebben.