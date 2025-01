Buurtbewoners over opgepakte verdachten kunstroof: 'Hoop dat ze onschuldig zijn'

Buurtbewoners van de opgepakte verdachten van de kunstroof in Drenthe reageren geschrokken op het nieuws dat er in hun straat mogelijk criminelen wonen die de gouden kroon en armbanden hebben gestolen uit het Drents Museum. "Het zijn lieve mensen op zich", reageert een bewoner. En een ander : "Ik hoop dat ze onschuldig blijken."

De verdachten konden volgens de politie worden aangehouden op basis van rechercheonderzoek, camerabeelden en tips van het publiek. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

Bekijk alle reacties van buurtbewoners in de video bovenaan dit artikel.

'Zijn altijd wel criminelen'

Niet iedereen heeft de arrestaties gezien. "Het is gewoon raar, dit was wel heel dichtbij. Je verwacht het eigenlijk niet," reageert een buurman van de gearresteerde verdachten. Hij kent hen niet persoonlijk. "Ik zou ze niet eens herkennen als ik ze tegenkom." Iemand anders kent hen wel en beschrijft hen als vriendelijke mensen. Een jonge buurtbewoner reageert laconiek op het nieuws dat er mogelijk criminelen in de straat wonen: "Dat gaat nou eenmaal zo, er zijn altijd wel criminelen."

Een andere bewoonster van de straat, in de Noord-Hollandse plaats, voelde de arrestaties al aankomen. "Ik dacht al aan een verband met Assen. Ik vind het ook helemaal niet gek. Er was namelijk eerder al een inval bij hetzelfde huis," vertelt ze. Ook zouden er roddels in de straat rondgaan over een plofkraak. "Van mij hoeft het eigenlijk niet allemaal hier in de straat." Toch twijfelt ze over de arrestaties. "Ik hoop dat de politie de verkeerde heeft gepakt. Ja, ik hoop dat ze onschuldig blijken," zegt ze.

Hoopvol nieuws

Het Drents Museum in Assen is "erg blij met het hoopvolle nieuws over de arrestaties". In de vroege ochtend van zaterdag 25 januari 2025 werd het museum opgeschrikt door een explosie, gevolgd door een gerichte diefstal van archeologische objecten van onschatbare waarde.

De gestolen objecten maken deel uit van de tentoonstelling 'Dacia – Rijk van goud en zilver', die schatten uit het oude Roemenië presenteert. Met name voor de Roemeense bevolking hoopt het Drents Museum dat de schatten ongeschonden worden teruggevonden.