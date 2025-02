Politie houdt man (26) in Obdam aan voor kunstroof Drents Museum

De politie heeft donderdagochtend een vierde verdachte aangehouden in verband met de kunstroof in het Drents Museum in Assen. Het gaat om een 26-jarige man uit Heerhugowaard. Hij werd aangehouden in Obdam (Noord-Holland), meldt de politie.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de roof op zaterdag 25 januari. Daarbij werden een Roemeense historische gouden helm en drie gouden armbanden buitgemaakt. Die zijn nog niet teruggevonden. De dieven kwamen het museum binnen door een explosief te laten afgaan bij een ingang aan de achterzijde van het museum.

De vierde verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Wat zijn relatie is met de drie verdachten die eerder zijn aangehouden is niet bekend. Volgens de politie is het niet de man van wie beelden in een bouwmarkt in Assen werden getoond. Naar die persoon wordt nog gezocht.

Garagebox

Na de aanhouding heeft de politie onderzoek gedaan op verschillende locaties, onder meer bij een garagebox in de gemeente Koggenland - waar Obdam onder valt - en in een woning in Heerhugowaard. Daarbij zijn gegevensdragers, twee voertuigen en kleding in beslag genomen.

De drie verdachten die eerder werden aangehouden, twee mannen en een vrouw uit Heerhugowaard, zitten nog vast. Hun voorarrest werd op 12 februari met dertig dagen verlengd.

ANP