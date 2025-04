Weer twee verdachten opgepakt voor kunstroof Drents Museum

De politie heeft woensdag twee nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Het gaat om een 20-jarige man en een 18-jarige man, beiden afkomstig uit Heerhugowaard. De 20-jarige verdachte is de man die eerder te zien was op beelden uit een bouwmarkt in Assen, die door de politie werden gedeeld. Deze beelden worden nu offline gehaald.

Na de aanhoudingen is een woning in Heerhugowaard doorzocht. Eerder op de dag gebeurde dat ook in een woning in Opmeer en in een bedrijfspand in Heerhugowaard. Daarbij zijn onder meer digitale gegevensdragers in beslag genomen, die nu verder worden onderzocht.

Vier verdachten nog vast

Voor de roof zijn eerder al vijf verdachten opgepakt, van wie er vier nog vastzitten. Bij de kunstroof eind januari werden uit het Drents Museum in Assen een historische gouden helm en drie gouden armbanden uit Roemenië gestolen. Deze zijn nog altijd spoorloos.

ANP