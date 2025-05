'Verdachten kunstroof Drents Museum vluchtten in knalgele Peugeot 208'

Verdachten van de kunstroof in het Drents Museum in Assen zijn mogelijk gevlucht in een knalgele Peugeot 208. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De opvallende auto werd twee dagen voor de spectaculaire kraak klaargezet bij het treinstation in Beilen.

De politie bevestigt tegenover de krant dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar de Peugeot. De wagen bleek te zijn gehuurd door een 36-jarige man uit Alkmaar, die zegt niets te hebben geweten van de geplande roof. Volgens zijn advocaat Hans Duin is de auto onder valse voorwendselen via zijn cliënt verkregen. "Als hij het had geweten, had hij hier niet aan meegewerkt", stelt Duin.

De Alkmaarder werd op 15 april aangehouden en zat negen dagen vast, maar is inmiddels weer op vrije voeten. Wel blijft hij verdachte in het lopende onderzoek. Hij zegt de personen die hem benaderden niet te (her)kennen. Volgens zijn advocaat heeft hij aan de hele klus alleen de borg van de huurauto overgehouden.

Grootschalige roof

Over de nacht van de roof zijn inmiddels meerdere details bekend. Minstens drie criminelen bliezen de deur van het museum open nadat ze een stuk gevel hadden losgetrokken. Ze gingen er vandoor met een flinke buit: de gouden helm van Coțofenești en drie gouden armbanden uit de Dacia-expositie, die sinds afgelopen zomer te zien was.

De daders sloegen op de vlucht in een grijze Volkswagen Golf die eerder in Alkmaar werd gestolen. In Rolde werd die auto in brand gestoken, waarna ze overstapten op de knalgele Peugeot. Die zou door een onbekende partij van Beilen naar Rolde zijn gereden.

Kort na de roof vroeg de politie al om tips over de gestolen Golf en een donkere Ford Transit, die later in beslag werd genomen. Het gebruik van de gele Peugeot is nooit eerder openbaar gemaakt, aldus Dagblad van het Noorden.

Zeven aangehouden verdachten

Het Openbaar Ministerie wil voorlopig niet reageren. Op 9 mei volgt een inleidende zitting in de rechtbank van Assen. Dan wordt duidelijk of het voorarrest van drie van de zeven verdachten wordt verlengd. Het gaat om hoofdverdachten Bernhard Z. (35), Douglas Chesley W. (36) en een 26-jarige man uit Heerhugowaard. Een vierde verdachte verschijnt later voor de rechter, de overige drie mogen hun zaak in vrijheid afwachten.