Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar aanleiding van de uitzending van Zembla over neonazi's in Nederland. Verschillende organisaties die zich bezighouden met de aanpak van discriminatie worden hierbij betrokken. Dat maakt het OM vrijdag bekend.

Het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie van het OM ondersteunt het onderzoek. Ook het Expertisecentrum Aanpak Discriminatie van de politie is aangesloten. Zo wordt onder meer onderzocht of artikel 137f van het Wetboek van Strafrecht is overtreden. Dat artikel gaat over het deelnemen aan of steun verlenen aan activiteiten die gericht zijn op discriminatie.

Vorige week sprak justitieminister David van Weel al over de uitzending. In bovenstaande video zie je zijn reactie.

In verband met het lopende onderzoek kan het OM geen verdere informatie delen. Het onderzoek vindt plaats bij verschillende arrondissementsparketten, de regionale kantoren van het OM.

Neonazistische vechtclubs

Het onderzoeksprogramma bracht in de documentaire 'De neonazi-files' aan het licht hoe rechtsextremisten op geheime locaties met elkaar vechten en neonazistisch gedachtegoed uitdragen. De uitzending zorgde voor veel ophef in Nederland.

Op de beelden is te zien hoe meerdere FVD'ers actief waren bij Nederlandse vechttoernooien van neonazistische vechtclubs. Daarnaast worden onder meer een tandarts en een wiskundedocent in verband gebracht met het neonazistische netwerk.