Kinderen die de Hitlergroet brengen, en een meisje van 7 jaar dat naar kooigevechten van neonazi's staat te kijken. Het zat allemaal in de Zembla-documentaire van afgelopen week over rechts-extremisme. Het was ontluisterend voor de kleinzoon van een NSB'er. Rob maakt zich grote zorgen over kinderen die opgroeien met dit soort beelden en ideeën.

Hij weet namelijk als geen ander wat de gevolgen kunnen zijn. Oorlogstrauma's kunnen generaties lang doorwerken. Zijn vader werd na de bevrijding ernstig mishandeld en projecteerde volgens Rob zijn onverwerkte trauma onbewust op zijn gezin. Rob ontwikkelde daardoor complexe PTSS. "De onschuld wordt je als kind afgenomen", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Je mag niet gestuurd worden door de ideologie van een ouder."

Extremistische ideeën doorgegeven

Deskundigen waarschuwen dat kinderen die opgroeien in een extremistische omgeving sterk beïnvloed kunnen worden door het gedachtegoed van hun ouders. Volgens pedagogen kunnen kinderen op jonge leeftijd de overtuigingen van hun ouders overnemen zonder die kritisch te bekijken.

Ook bestaat het gevaar dat geweld en discriminatie voor hen normaal worden. Onderzoek van de Universiteit Leiden laat zien dat extremistische ideeën vaak ongemerkt worden doorgegeven, zelfs binnen gezinnen waar ouders liefdevol met hun kinderen omgaan.