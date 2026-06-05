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Politie pakt 16-jarige jongen op voor explosie Zuidas Amsterdam

Crime

Vandaag, 16:24

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Er is een aanhouding verricht in de zaak rond de explosie die op 16 maart plaatsvond aan de Amsterdamse Zuidas, de Strawinskylaan. Het gaat om een 16-jarige jongeman die dinsdag werd opgepakt in de hoofdstad.

De tiener kwam naar voren in een onderzoek naar diverse explosies, waaronder die bij synagogen in Amsterdam en Rotterdam en de eerdergenoemde aanslag. Onderdeel van dit onderzoek is ook een poging tot een aanslag bij een synagoge in Heemstede.

De politie onderzoekt een verband tussen de zaken. Bij een eerdere aanhouding werd een 17-jarige jongen uit Uithoorn aangehouden. Justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij dezelfde explosie op de Zuidas.

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Fatbike

De ontploffing vond plaats bij een pand aan de eerdergenoemde straat. Op sociale media ging een niet-geverifieerde video rond van een knal bij vermoedelijk het kantoorgebouw, waarin werd verwezen naar Bank of New York Mellon. Die Amerikaanse bank heeft een kantoor in het pand. Bij de aanslagen op een joodse school in Amsterdam en bij de synagoge in Rotterdam ging een soortgelijke video rond.

De eerder aangehouden 17-jarige jongen wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie met terroristisch oogmerk. Op camerabeelden was te zien dat deze jongen als bijrijder op een fatbike aankwam bij het kantoorgebouw. De bestuurder van de elektrische fiets reed vervolgens weg.

Door Daniël Bom

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