Ontploffing op Zuidas zorgt voor brand, beelden gaan rond op sociale media

In de nacht van zondag op maandag, rond 00.55 uur, vond er een explosie plaats aan de Strawinskylaan op de Zuidas in Amsterdam. De ontploffing ging gepaard met een harde knal en veroorzaakte brand. De beveiliging van het gebouw wist het vuur snel te blussen, waardoor de schade beperkt bleef.

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat momenteel camerabeelden worden bekeken. Ook roept de politie getuigen op zich te melden. Voor zover bekend raakte niemand gewond en er is nog niemand aangehouden. Het is bovendien nog onduidelijk voor wie de explosie bedoeld was. Volgens het ANP vond de explosie plaats bij het Atrium-gebouw op de Zuidas.

Beelden op X

Op X circuleren beelden van de explosie. In teksten bij de video’s wordt gesuggereerd dat een groep die zichzelf identificeert als Ashab Al-Yamin verantwoordelijk zou zijn. De politie is op de hoogte van deze berichten en laat aan Hart van Nederland weten dat ook deze beelden worden onderzocht.

