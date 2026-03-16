Ontploffing op Zuidas zorgt voor brand, beelden gaan rond op sociale media

Crime

Vandaag, 13:24

In de nacht van zondag op maandag, rond 00.55 uur, vond er een explosie plaats aan de Strawinskylaan op de Zuidas in Amsterdam. De ontploffing ging gepaard met een harde knal en veroorzaakte brand. De beveiliging van het gebouw wist het vuur snel te blussen, waardoor de schade beperkt bleef.

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat momenteel camerabeelden worden bekeken. Ook roept de politie getuigen op zich te melden. Voor zover bekend raakte niemand gewond en er is nog niemand aangehouden. Het is bovendien nog onduidelijk voor wie de explosie bedoeld was. Volgens het ANP vond de explosie plaats bij het Atrium-gebouw op de Zuidas.

Beelden op X

Op X circuleren beelden van de explosie. In teksten bij de video’s wordt gesuggereerd dat een groep die zichzelf identificeert als Ashab Al-Yamin verantwoordelijk zou zijn. De politie is op de hoogte van deze berichten en laat aan Hart van Nederland weten dat ook deze beelden worden onderzocht.

Bekijk hieronder de beelden die op X zijn verschenen:

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Buurt reageert geschokt na aanslag Joodse school: 'Dacht dat het onweer was'
Buurt reageert geschokt na aanslag Joodse school: 'Dacht dat het onweer was'
Gerichte aanslag op Joodse school in Amsterdam, online beelden gedeeld
Gerichte aanslag op Joodse school in Amsterdam, online beelden gedeeld
Politie jaagt op duo na explosie bij Joodse school in Amsterdam
Politie jaagt op duo na explosie bij Joodse school in Amsterdam
Van Weel: mogelijk link tussen aanslag school Amsterdam en Rotterdamse synagoge
Van Weel: mogelijk link tussen aanslag school Amsterdam en Rotterdamse synagoge
Invallen in Tilburgse woningen na explosie bij synagoge
Invallen in Tilburgse woningen na explosie bij synagoge

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

