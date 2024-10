Fors minder undercoveragenten ingezet: politie hervormt team na misstanden

De inzet van undercoveragenten door de politie is de afgelopen twee jaar sterk afgenomen. Volgens politiechef Rob van Bree, verantwoordelijk voor de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, is het aantal operaties meer dan gehalveerd. Dat meldt Van Bree in een interview met De Telegraaf.

Tijdens de boerenprotesten werden undercoveragenten ingezet om informatie te verzamelen, maar dat kwam niet zonder risico's. In de bovenstaande video is te zien hoe Jan Huzen van Steungroep Burgers en Boeren dreigt een lijst met namen en foto's van deze agenten openbaar te maken.

Van Bree legt uit dat er bewust voor is gekozen om het team tijdelijk in te krimpen en maatregelen te nemen, zodat de veiligheid van de undercoveragenten gegarandeerd kon worden. "We hebben toen een aantal operaties, zowel in Nederland als in het buitenland, door laten gaan, maar het was belangrijk dat onze mensen veilig hun werk konden doen", vertelt Van Bree aan de krant.

Grondige veranderingen

In 2022 werd duidelijk dat de afdeling Werken Onder Dekmantel (WOD) drastisch moest worden hervormd na een reeks schokkende incidenten. Een van de meest dramatische gebeurtenissen was de zelfdoding van een undercoveragent, wat de zwakke punten in de begeleiding blootlegde. Het Openbaar Ministerie concludeerde toen dat er een ernstig gebrek was aan professionaliteit, toezicht en sturing binnen de afdeling, wat leidde tot ingrijpende veranderingen.

Van Bree benadrukt dat de slechte begeleiding en hoge druk op de undercoveragenten onhoudbaar waren. "De zorg voor onze mensen kwam ernstig in het gedrang. Daarom hebben we besloten om het hele systeem opnieuw op te bouwen," zegt hij tegen De Telegraaf. Dankzij deze hervormingen wordt nu alles in het werk gesteld om de veiligheid en ondersteuning van de agenten te verbeteren.

Nieuwe naam

De hervormingen binnen de eenheid worden doorgevoerd onder de nieuwe naam Under Cover Team (UCT), dat in 2025 officieel van start gaat. Er worden strengere eisen gesteld aan de leden en de opleiding aan de Politieacademie is aangescherpt. Vanaf dat moment mogen undercoveragenten maximaal acht jaar actief blijven in hun functie.

ANP