Krijn (72) werd zomaar van fiets getrokken: bewusteloos, hersenschudding, verlamde arm

De 72-jarige Krijn van de Gijp is zaterdagavond keihard van zijn fiets getrokken op de Stadsbrug tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hij raakte bewusteloos, liep een hersenschudding op, zijn arm ging uit de kom en diezelfde arm is tijdelijk verlamd. Schoonzoon Jeroen heeft 1000 euro over voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de daders.

In een video op social media is goed te zien hoe Krijn over de brug fiets, als er een scooter met twee personen erop naast hem komt rijden. De vermoedelijke jongen achterop trekt aan Krijns arm, die daardoor vol op de grond klapt. Hij blijft bewusteloos liggen, terwijl de daders ervandoor gaan. Krijn moet per ambulance naar het ziekenhuis en blijkt flink gewond te zijn.

Krijn kan zich herinneren wat er gebeurd is, tot het moment dat hij ten val werd gebracht. "Ik had in Dordrecht voetbal gekeken. Op de brug haalde ik een fietser in. Daarbij hoorde ik getoeter achter me. Dertig meter verder werd ik opeens van de fiets getrokken."

Hij heeft de daders niet gezien. "Ik werd schuin van achter vastgepakt. Toen ben ik met mijn hoofd op het beton terechtgekomen. En dat was het." Zijn arm is terug in de kom gezet, maar er wacht een revalidatieproces dat maanden kan duren. "Ik kan niets optillen, heb geen gevoel. Het goede nieuws is dat het van tijdelijke aard is."

Politieonderzoek

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht in de zaak. "Op de beelden lijkt het inderdaad alsof de fietser door de scooter opzettelijk ten val komt. Dit wordt uiteraard onderzocht." De politie komt graag in contact met ooggetuigen of andere mensen met informatie.