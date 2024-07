Gemeente sluit woning in Amersfoort na explosie

De gemeente Amersfoort heeft een woning aan de Keerkring voor in ieder geval drie weken gesloten. Aanleiding is een explosie die in de nacht van zaterdag op zondag bij het huis plaatsvond.

Er was op dat moment niemand thuis, maar het onderkomen liep wel schade op. "Het besluit om de woning te sluiten is genomen in het belang van de openbare orde", zo meldt de gemeente zondag.

Er is volgens Amersfoort "voldoende informatie om tot woningsluiting over te gaan". Het huis staat in de wijk Koppel, ten noordwesten van de binnenstad. De politie en de gemeente houden de komende tijd toezicht in de buurt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP