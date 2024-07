Granaat gevonden op strand Scheveningen, Team Explosieven Veiligheid in actie

Vrijdagavond is op het strand van Scheveningen, ter hoogte van het Zwarte Pad, een 2 centimeter FLAK-granaat gevonden. De granaat, vermoedelijk afkomstig van een luchtafweerkanon uit de Tweede Wereldoorlog, werd ontdekt door een strandganger en onmiddellijk gemeld bij de autoriteiten.

Het Team Explosieven Veiligheid kwam snel ter plaatse om de situatie veilig te stellen. Na inspectie bevestigden zij dat het om een granaat ging. De granaat zal later door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) tot ontploffing worden gebracht.

Dit soort vondsten zijn zeldzaam, maar niet ongewoon in Nederland, vooral in gebieden die tijdens de Tweede Wereldoorlog intensief zijn gebruikt. Scheveningen was een belangrijke locatie voor de Duitse bezetters, die hier zware verdedigingswerken en luchtafweergeschut installeerden om de kust te beschermen tegen geallieerde aanvallen. Veel van deze militaire objecten, zoals munitie, zijn na de oorlog achtergebleven en worden soms nog steeds ontdekt.