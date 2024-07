Dak en voorruit van ontplofte BMW vliegen meters de lucht in

Een personenauto is in de nacht van maandag op dinsdag volledig verwoest door een explosie. Omwonenden van de Ernst Casimirstraat in Breda schrokken wakker van een harde knal. Het moet een flinke knal zijn geweest. De voorruit en het dak van de BMW werden namelijk een straat verderop gevonden.

Aan een videocorrespondent laten omwonenden weten dat de ramen van hun woningen trilde door de knal. Toen de bewoners poolshoogte gingen nemen zagen ze een auto in brand staan.

Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, bleek het niet mogelijk om de auto te redden; deze brandde volledig uit.

Dak en voorruit vliegen meters de lucht in

Door de enorme kracht van de ontploffing werd de voorruit van de auto weggeslingerd naar de Oede van Hoornestraat, een straat verderop. Het dak van de auto belandde zelfs bovenop een schuurtje aan de overkant van de straat.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de explosie.