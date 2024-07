Volledig politiebureau ontruimd als man explosief langsbrengt

Het politiebureau aan de Udenseweg in Uden is maandagochtend korte tijd ontruimd geweest nadat een man een oud explosief had binnengebracht. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland.

De man had het explosief thuis liggen, maar wilde het vanwege de veiligheid inleveren bij de politie. Uit voorzorg werd het politiebureau daarop direct ontruimd. Ook werd de straat rondom het politiebureau afgezet met linten.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief meegenomen en op een locatie in de buurt tot ontploffing gebracht. Het bureau kon nadat het explosief was weggevoerd weer open. Om wat voor explosief het precies ging, is niet bekend.

