Twee mannen opgepakt na dode (44) door explosie in Roosendaal

Twee mannen uit Roosendaal zijn aangehouden na een explosie bij een bedrijf in dezelfde stad. Bij de explosie kwam een 44-jarige man uit Dordrecht om.

De explosie gebeurde tijdens werkzaamheden waar de man dichtbij had gestaan. De man overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Een medewerker van 40 jaar uit Roosendaal is aangehouden omdat hij het werk zou hebben uitgevoerd. Omdat het niet bekend is of de werkzaamheden horen bij het gebruikelijke werk van het bedrijf heeft de politie ook een directielid aangehouden. Het gaat om een 42-jarige man uit Roosendaal.

ANP