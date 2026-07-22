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Verdachte dodelijke schietpartij Nijmegen vrijgelaten

Crime

Vandaag, 21:54

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De 18-jarige man die was aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten. Volgens de politie wordt hij niet langer als verdachte beschouwd.

De politie meldt dat er sinds de aanhouding geen nieuwe verdachten zijn opgepakt. "Het onderzoek loopt volop", laat een politiewoordvoerder weten.

Onderzoek gaat door

Bij de schietpartij, die dinsdag rond 22.00 uur plaatsvond op de Graafseweg, kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. Op het moment van het incident waren vanwege de Vierdaagsefeesten veel mensen in de stad aanwezig.

De vrijgelaten man komt eveneens uit Rotterdam. De politie zet het onderzoek naar de toedracht en de dader of daders voort.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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