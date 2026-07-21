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Persoon neergeschoten in Nijmegen, nog niemand aangehouden

Crime

Gisteren, 22:26

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Bij een schietincident aan de Graafseweg ter hoogte van de Stijn Buysstraat in Nijmegen is dinsdagavond rond 22.00 uur een jongeman gewond geraakt. Agenten verleenden direct eerste hulp, waarna het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

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Voor de tweede avond op rij is het onrustig rond de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. Maandagavond vonden op meerdere plekken vechtpartijen plaats. Dinsdagavond was er eerder op de avond ook al een steekpartij tijdens een vechtpartij tussen een grote groep jongeren.

In de video hierboven vertellen buurtbewoners wat zij hebben meegekregen van de schietpartij.

Of de steekpartij en het schietincident met elkaar te maken hebben, kan de politie nog niet zeggen. Wat er precies is gebeurd aan de Graafseweg, is nog onduidelijk. Een verslaggever van Hart van Nederland, die in de straat stond, vertelt dat een persoon met een ambulance is afgevoerd. Een andere persoon wordt momenteel nog nagekeken door ambulancepersoneel.

Onderzoek

De omgeving van de plaats delict is afgezet voor onderzoek. Op dit moment is nog niemand aangehouden. De politie roept (oog)getuigen en mensen die meer kunnen vertellen over de toedracht op om zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland
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