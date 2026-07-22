Man aangehouden na dodelijke schietpartij nabij Nijmeegse Vierdaagsefeesten

De politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij van dinsdagavond aan de Graafseweg in Nijmegen. Dat laat de politie woensdagochtend weten.

Bij de schietpartij raakte een jongeman zwaargewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

De omgeving van de plaats delict is woensdag nog altijd afgezet. Forensische specialisten doen daar onderzoek naar de toedracht van het schietincident.

Onderzoek loopt nog

De schietpartij vond plaats rond 22.00 uur ter hoogte van de Stijn Buysstraat, vlak bij de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Eerder liet de politie weten op dat moment geen verband te zien tussen de schietpartij en de Vierdaagsefeesten. Het onderzoek naar de zaak gaat door.