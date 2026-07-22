Man overleden na schietpartij vlak bij Vierdaagsefeesten in Nijmegen

De man die dinsdagavond gewond raakte bij een schietincident nabij de Nijmeegse Vierdaagsefeesten, is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie. Een politiewoordvoerder zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog officieel moet worden vastgesteld. De politie meldde eerder op de avond wel dat het om "een jongeman" gaat. Ook over de verdachte is nog niets bekend. "Wij willen heel graag weten wie dit heeft gedaan."

Rond 22.00 uur vond een schietincident plaats aan de Graafseweg, ter hoogte van de Stijn Buysstraat. Er waren daar veel mensen aanwezig die het hebben zien gebeuren, zo vertellen ze aan Hart van Nederland in de video boven dit artikel. Aan het slachtoffer werd ter plaatse eerste hulp verleend. De woordvoerder zegt dat het slachtoffer nog bij kennis was toen hij het ziekenhuis werd gebracht, waar hij later op de avond overleed.

De omgeving is afgezet en op de plaats delict zet de politie een speurhond in. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden, daarvoor mag zelfs het alarmnummer worden gebeld. De woordvoerder zegt dat de politie op dit moment geen link ziet tussen de schietpartij en de Vierdaagsefeesten.

Meer ongeregeldheden

Voor de tweede avond op rij is het onrustig rond de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. Maandagavond vonden op meerdere plekken vechtpartijen plaats. Dinsdagavond was er eerder op de avond ook al een steekpartij tijdens een vechtpartij tussen een grote groep jongeren. Of de steekpartij en het schietincident met elkaar te maken hebben, kan de politie nog niet zeggen. Wat er precies is gebeurd aan de Graafseweg, is nog onduidelijk.