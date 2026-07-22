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Burgemeester Bruls over fatale schietpartij: 'Zorgelijk en tragisch'

Crime

Vandaag, 10:23

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Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen noemt het "zorgelijk en tragisch" dat dinsdagavond een 18-jarige Rotterdammer om het leven is gekomen door een schietincident nabij het centrum van zijn stad. "Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden."

Het schietincident gebeurde rond 22.00 uur aan de Graafseweg, ter hoogte van de Stijn Buysstraat. Even verderop waren toen de Vierdaagsefeesten in volle gang. De politie liet eerder weten vooralsnog geen link met de feesten te zien.

Bruls laat verder weten dat het incident voor de marsen geen gevolgen heeft. Net als directeur Joris Bouwmeister van de Vierdaagsefeesten zegt hij dat politieonderzoek de verdere toedracht moet uitwijzen.

Geen gevolgen voor Vierdaagsefeesten

Directeur Joris Bouwmeister van de Vierdaagsefeesten reageert niet inhoudelijk op het dodelijke schietincident. "Dit incident heeft niet op het terrein van de Vierdaagsefeesten plaatsgevonden en heeft voor de Vierdaagsefeesten geen gevolgen. Politieonderzoek moet de verdere toedracht uitwijzen."

Een woordvoerder van de politie liet eerder weten dat er vooralsnog geen link wordt gezien tussen de schietpartij en de Vierdaagsefeesten. "We kunnen het nooit helemaal uitsluiten. Maar we beschouwen het nu als een losstaand incident, omdat het niet heeft plaatsgevonden op het evenemententerrein." Of de betrokkenen eerder op de avond wel op de feesten waren, is niet bekend.

Door ANP

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