'Jahfairel (18) overleden na schietpartij bij Nijmegen'

De 18-jarige Jahfairel is dinsdagavond overleden aan de verwondingen die hij opliep bij de schietpartij tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. Zijn familie maakt zijn identiteit bekend in een bericht op Instagram. Ook is een inzamelingsactie gestart om zijn uitvaart te bekostigen.

In een emotioneel bericht schrijft de familie: "Vannacht hebben wij het onvoorstelbare en hartverscheurende bericht gekregen dat onze geliefde zoon, kleinzoon, broer en neef Jahfairel is overleden aan de verwondingen die hij opliep na een schietincident tijdens de Nijmeegse Vierdaagse." Volgens de familie was Jahfairel niet het doelwit, maar is hij "met zinloos geweld uit het leven gerukt."

De familie omschrijft Jahfairel als een "lieve, zorgzame, ambitieuze en sportieve jongen". Volgens het bericht loste hij liever ruzies op dan dat hij ze veroorzaakte. Nog maar kort geleden vierde hij zijn achttiende verjaardag. Ook hoorde hij volgens zijn familie twee weken geleden dat hij voor de tweede keer was geslaagd voor zijn mbo-opleiding.

Inzamelingsactie voor uitvaart

Jahfairel had geen uitvaartverzekering, waardoor zijn nabestaanden nu onverwacht voor hoge kosten staan. Daarom is de familie een inzamelingsactie gestart. "Daarom vragen wij, hoe moeilijk we dat ook vinden, om hulp. Iedere bijdrage – groot of klein – helpt ons om hem een waardig en liefdevol afscheid te geven."

Op het moment van schrijven is al ruim 16.000 euro ingezameld.