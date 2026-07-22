OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Extra veiligheidsmaatregelen bij Vierdaagsefeesten na ernstige incidenten

Crime

Vandaag, 18:37

Link gekopieerd

De gemeente Nijmegen neemt extra veiligheidsmaatregelen op het evenemententerrein Matrixx at the Park in het Hunnerpark. Volgens burgemeester Hubert Bruls is dat nodig omdat het de afgelopen avonden erg druk was en zich meerdere ernstige incidenten hebben voorgedaan.

Om de veiligheid van bezoekers te vergroten, wordt onder meer extra politie ingezet. Ook wordt het maximaal toegestane aantal bezoekers verlaagd en worden de toegangscontroles aangescherpt.

Veiligheidsrisicogebied

Daarnaast wordt het Hunnerpark en de directe omgeving aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie bezoekers preventief mag fouilleren. Ook kunnen bezoekers worden gecontroleerd op het bezit van wapens, drugs en alcohol.

Joris Bouwmeister, directeur-bestuurder van de Vierdaagsefeesten, zegt de maatregelen te begrijpen. Tegelijkertijd vindt hij het jammer dat ze nodig zijn. "Dat is niet waar de Vierdaagsefeesten voor staan."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'Jahfairel (18) overleden na schietpartij bij Nijmegen'
'Jahfairel (18) overleden na schietpartij bij Nijmegen'
Burgemeester Bruls over fatale schietpartij: 'Zorgelijk en tragisch'
Burgemeester Bruls over fatale schietpartij: 'Zorgelijk en tragisch'
Man (18) aangehouden na dodelijke schietpartij nabij Vierdaagsefeesten
Man (18) aangehouden na dodelijke schietpartij nabij Vierdaagsefeesten
Man overleden na schietpartij vlak bij Vierdaagsefeesten in Nijmegen
Man overleden na schietpartij vlak bij Vierdaagsefeesten in Nijmegen
Persoon neergeschoten in Nijmegen, nog niemand aangehouden
Persoon neergeschoten in Nijmegen, nog niemand aangehouden
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.