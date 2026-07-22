Extra veiligheidsmaatregelen bij Vierdaagsefeesten na ernstige incidenten

De gemeente Nijmegen neemt extra veiligheidsmaatregelen op het evenemententerrein Matrixx at the Park in het Hunnerpark. Volgens burgemeester Hubert Bruls is dat nodig omdat het de afgelopen avonden erg druk was en zich meerdere ernstige incidenten hebben voorgedaan.

Om de veiligheid van bezoekers te vergroten, wordt onder meer extra politie ingezet. Ook wordt het maximaal toegestane aantal bezoekers verlaagd en worden de toegangscontroles aangescherpt.

Veiligheidsrisicogebied

Daarnaast wordt het Hunnerpark en de directe omgeving aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie bezoekers preventief mag fouilleren. Ook kunnen bezoekers worden gecontroleerd op het bezit van wapens, drugs en alcohol.

Joris Bouwmeister, directeur-bestuurder van de Vierdaagsefeesten, zegt de maatregelen te begrijpen. Tegelijkertijd vindt hij het jammer dat ze nodig zijn. "Dat is niet waar de Vierdaagsefeesten voor staan."