Gevonden lichaam in Almere is van vermiste Syrische vrouw (24)

Crime

Vandaag, 12:30

Het lichaam dat donderdag werd gevonden in een bos ten westen van Almere, is van de sinds vorige week vermiste Syrische vrouw. Dat bevestigt de politie vrijdag op X. De politie liet donderdag al weten "sterke vermoedens" te hebben dat het om de 24-jarige vrouw ging. Het lichaam werd rond 12.00 uur aangetroffen nabij parkeerplaats De Kiem.

De politie meldde eerder in de zaak van de vrouw uit te gaan van een ernstig misdrijf. De vrouw werd vorige week donderdag voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere. Dat is in de buurt van parkeerplaats De Kiem. Zij stapte toen vermoedelijk rond 10.00 uur in de auto van de 34-jarige Syrische man Omar Alhamad. De politie is nog naar hem op zoek.

Hart van Nederland/ANP

