'Verdachte vermissing jonge vrouw (24) Almere is haar partner'

De verdachte die wordt gezocht in verband met de vermissing van de 24-jarige jonge vrouw in Almere, is haar partner. Dat bevestigt Oranje Huis in Amsterdam aan Hart van Nederland.

Oranje Huis is onderdeel van Blijf Groep, een organisatie die slachtoffers van huiselijk geweld helpt. Oranje Huis in Amsterdam laat weten dat ze de vrouw kennen. Of ze ook in de opvang verbleef vóór de vermissing, kan de instantie niet bevestigen.

Wat is Oranje Huis? Eerder heette het Oranje Huis een Blijf-van-mijn-Lijfhuis. De instantie werd opgericht om vrouwen en kinderen op te vangen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De term 'oranje' staat voor de stoplichtkleur oranje. Rood staat voor extreme dreiging waarbij vrouwen en kinderen moeten vluchten en de politie wordt ingeschakeld. Bij oranje is het geweld zodanig dat er hulp nodig is om de situatie te doorbreken.

Vermist

De vrouw wordt sinds donderdagochtend 7 augustus vermist. De politie vermoedt dat de vrouw mogelijk slachtoffer is geworden van een ernstig misdrijf. De 34-jarige Omar Alhamad wordt als verdachte aangemerkt en is sinds het incident spoorloos. De politie kan aan Hart van Nederland niet bevestigen dat Alhamad de partner van de vrouw is.

Foto's van de vrouw en de man worden vertoond op digitale borden zoals hier op Amsterdam Centraal. Beeld: Redactie

De vrouw is voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere. Volgens de politie is ze in een auto gestapt bij de verdachte. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De verdachte rijdt normaal gesproken in een grijze Peugeot 307 SW (stationcar) met kenteken 36-LH-RN.

De verdachte heeft een stevig postuur, kort donker haar, en een licht tot lichtgetinte huid. De vrouw heeft een slank postuur, droeg op de dag van verdwijning een zwarte djellaba met witte strepen en lichtkleurige sneakers. De politie roept iedereen op om direct 112 te bellen bij het zien van de verdachte, het slachtoffer of de auto.