Politie vreest misdrijf en deelt signalementen in zoektocht naar vermiste vrouw (24)

De politie maakt zich ernstige zorgen om een 24-jarige Syrische vrouw die sinds donderdagochtend 7 augustus wordt vermist. De politie vermoedt dat de vrouw mogelijk slachtoffer is geworden van een ernstig misdrijf. De 34-jarige Omar Alhamad wordt als verdachte aangemerkt en is sinds het incident spoorloos. De politie maakt zondag signalementen van het slachtoffer en verdachte bekend.

De 24-jarige vrouw is voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere. Volgens de politie is ze vermoedelijk rond 10.00 uur in een auto gestapt bij Omar Alhamad. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De verdachte rijdt normaal gesproken in een grijze Peugeot 307 SW (stationcar) met kenteken 36-LH-RN, maar het gebruik van een ander voertuig en kleur wordt niet uitgesloten.

Signalementen

De verdachte Omar Alhamad wordt in het opsporingsbericht gesignaleerd met een stevig postuur, kort donker haar, licht tot lichtgetinte huid. Het 24-jarige slachtoffer heeft volgens de omschrijving van de politie een slank postuur, droeg op de dag van verdwijning een zwarte djellaba met witte strepen en lichtkleurige sneakers.

De politie roept iedereen op om direct 112 te bellen bij het zien van de verdachte, het slachtoffer of de auto. Voor andere tips kan contact worden opgenomen met de opsporingstiplijn via 0800-0600.