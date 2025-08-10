Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie vreest misdrijf en deelt signalementen in zoektocht naar vermiste vrouw (24)

Politie vreest misdrijf en deelt signalementen in zoektocht naar vermiste vrouw (24)

Vermissing

Vandaag, 18:01

Link gekopieerd

De politie maakt zich ernstige zorgen om een 24-jarige Syrische vrouw die sinds donderdagochtend 7 augustus wordt vermist. De politie vermoedt dat de vrouw mogelijk slachtoffer is geworden van een ernstig misdrijf. De 34-jarige Omar Alhamad wordt als verdachte aangemerkt en is sinds het incident spoorloos. De politie maakt zondag signalementen van het slachtoffer en verdachte bekend.

De 24-jarige vrouw is voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere. Volgens de politie is ze vermoedelijk rond 10.00 uur in een auto gestapt bij Omar Alhamad. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De verdachte rijdt normaal gesproken in een grijze Peugeot 307 SW (stationcar) met kenteken 36-LH-RN, maar het gebruik van een ander voertuig en kleur wordt niet uitgesloten.

Signalementen

De verdachte Omar Alhamad wordt in het opsporingsbericht gesignaleerd met een stevig postuur, kort donker haar, licht tot lichtgetinte huid. Het 24-jarige slachtoffer heeft volgens de omschrijving van de politie een slank postuur, droeg op de dag van verdwijning een zwarte djellaba met witte strepen en lichtkleurige sneakers.

De politie roept iedereen op om direct 112 te bellen bij het zien van de verdachte, het slachtoffer of de auto. Voor andere tips kan contact worden opgenomen met de opsporingstiplijn via 0800-0600.

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Lees ook

Politie slaat alarm: jonge vrouw (24) vermist in Almere, mogelijk misdrijf
Politie slaat alarm: jonge vrouw (24) vermist in Almere, mogelijk misdrijf

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.