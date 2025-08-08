Politie slaat alarm: jonge vrouw (24) vermist in Almere, mogelijk misdrijf

De politie is dringend op zoek naar een 24-jarige vrouw die sinds donderdagochtend wordt vermist in Almere. Er zijn ernstige zorgen over haar welzijn. "Wie weet waar ze is?"

De vrouw is voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat 32 in Almere, meldt de politie. Ze is vermoedelijk rond 10.00 uur in een auto gestapt bij een man, die op de rechter foto te zien is. De vrouw zelf staat op de linker foto.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? Je ziet het in onderstaande video:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

De man rijdt normaal gesproken in een grijze Peugeot, type 307SW (stationcar), met kenteken 43-XS-NJ. Volgens de politie kan echter niet worden uitgesloten dat er gebruik is gemaakt van een andere personenauto in een andere kleur.

Zorgen om veiligheid van de vrouw

De politie maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van de vrouw, omdat er aanwijzingen zijn dat zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Om welk misdrijf het zou gaan en of de vrouw in acuut levensgevaar verkeert, kan de politie desgevraagd niet bevestigen.

Getuigen worden opgeroepen direct 112 te bellen als zij de vrouw, de man of de auto hebben gezien.