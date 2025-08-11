Terug

Dit weten we nu over de vermiste vrouw uit Almere en haar partner

Crime

Vandaag, 20:54

Link gekopieerd

Er zijn nog altijd veel vragen rond de zorgwekkende vermissing van een 24-jarige Syrische vrouw uit Almere. Sinds donderdagochtend 7 augustus ontbreekt elk spoor van haar. De politie vermoedt dat ze mogelijk slachtoffer is geworden van een ernstig misdrijf. Dit is wat we tot nu toe weten.

De vrouw verdween rond 10.00 uur bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere. Ze werd voor het laatst gezien toen ze vermoedelijk instapte bij de 34-jarige Omar Alhamad, die sindsdien óók spoorloos is. Volgens hulporganisatie Oranje Huis, die slachtoffers van huiselijk geweld ondersteunt, is de man de partner van de vermiste vrouw. Of zij vóór haar vermissing in een opvang verbleef, kan de organisatie niet bevestigen.

De Telegraaf meldt maandag dat Alhamad mogelijk naar Duitsland of Syrië is gevlucht. Ook schrijft de krant dat een man met dezelfde naam en hetzelfde geboortejaar op 12 maart 2024 een tweejarig inreisverbod voor Nederland opgelegd kreeg van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Hij zou daarna de Europese Unie hebben verlaten. Als het inderdaad om de verdachte in deze vermissingszaak gaat, roept dat de vraag op hoe hij opnieuw Nederland is binnengekomen.

Signalement

De vermiste vrouw heeft een slank postuur en droeg een zwarte djellaba met witte strepen, en lichtgekleurde sneakers. De verdachte heeft een stevig postuur, kort donker haar en een lichte tot lichtgetinte huidskleur. Alhamad rijdt normaal gesproken in een grijze Peugeot 307 SW (stationwagen) met het kenteken 36-LH-RN. Mogelijk is echter gebruikgemaakt van een ander voertuig in een andere kleur.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? In onderstaande video leggen we het uit:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Lees ook

Politie vreest misdrijf en deelt signalementen in zoektocht naar vermiste vrouw (24)
Politie slaat alarm: jonge vrouw (24) vermist in Almere, mogelijk misdrijf
