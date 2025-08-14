Terug

Politieonderzoek bij parkeerplaats Almere in zaak vermiste vrouw

Vermissing

Vandaag, 17:09

De politie is donderdag aan het einde van de middag bezig met een groot onderzoek rond parkeerplaats De Kiem in Almere, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving door Omroep Flevoland.

Het onderzoek heeft te maken met de sinds vorige week vermiste Syrische vrouw die in Almere woont. Meer dan dat kan de woordvoerder nog niet over het onderzoek zeggen. Rond 17.30 uur is er op het nabijgelegen Homeruspad een persmoment waarop meer informatie wordt gedeeld.

Huiselijk geweld

De vrouw verdween donderdag 7 augustus rond 10.00 uur bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere. Ze werd voor het laatst gezien toen ze vermoedelijk instapte bij de 34-jarige Omar Alhamad, die sindsdien óók spoorloos is. Volgens hulporganisatie Oranje Huis, die slachtoffers van huiselijk geweld ondersteunt, is de man de partner van de vermiste vrouw. Of zij vóór haar vermissing in een opvang verbleef, kan de organisatie niet bevestigen.

