Lichaam gevonden in Almere, vermoedelijk vermiste vrouw (24)

De politie heeft donderdagmiddag tijdens een persmoment bekendgemaakt dat er een lichaam is gevonden in het bos ten westen van Almere. Ze hebben een sterk vermoeden dat het gaat om het lichaam van de 24-jarige vermiste vrouw. Eerder die dag werd een groot gebied afgezet rondom de Godendreef in het noorden van Almere Poort.

Het onderzoek vond plaats in de buurt van de parkeerplaats de Kiem, in het bos grenzend aan de Godendreef in Almere-Poort. "Vanmiddag om 12.00 uur hebben we een melding gekregen van een oplettende omstander. Toen zijn we gaan zoeken en hebben we een overleden persoon aangetroffen", laat een politiewoordvoerder weten aan Hart van Nederland.

De politie heeft een sterk vermoeden dat het om de 24-jarige vrouw gaat die sinds 7 augustus vermist is. Ze gaan ervan uit dat er sprake is van een misdrijf. Het onderzoeksteam is nog steeds op zoek naar de 34-jarige verdachte Omar Alhamad en de auto.

Week vermist

De vrouw werd donderdag 7 augustus voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere. Sinds vorige week vraagt de politie uit te kijken naar zowel de vrouw als de 34-jarige Omar Alhamad. De hulpdienst vreest dat zij het slachtoffer is geworden van een ernstig misdrijf.

Volgens de politie is het vermoedelijk dat de vrouw rond 10.00 uur bij de verdachte in de auto is gestapt. Of dat vrijwillig gebeurde, is onduidelijk. "We weten eigenlijk niet eens zeker of ze in de auto is gestapt en ook niet op welke manier dat dan is gegaan. Als mensen daar meer van hebben gezien of beelden hebben, horen we dat graag," aldus de politie eerder.

De afgelopen dagen kreeg de politie meerdere tips binnen, maar die hebben tot nu toe niet geleid tot het vinden van de vrouw of de verdachte.

Veel aandacht voor vermissing

De vermissing krijgt landelijk veel aandacht, onder meer via schermen op stations en in bushokjes. Ook tijdens een femicide-protest afgelopen zondag in Rotterdam werd aandacht gevraagd voor de zaak.