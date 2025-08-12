Nog altijd geen spoor van vermiste vrouw (24) uit Almere, ondanks tips

De politie heeft inmiddels al meerdere tips binnengekregen in de zoektocht naar de sinds donderdag vermiste Syrische vrouw van 24 jaar die in Almere woont. Die tips hebben nog niet geleid tot haar vinding of die van de verdachte Omar Alhamad (34).

De politie vreest dat zij slachtoffer is van een ernstig misdrijf. Omar wordt verdacht van betrokkenheid daarbij. De politie heeft nog geen idee over de verblijfplaats van de twee. "Dat is voor ons een groot mysterie", zegt de woordvoerder. Er wordt gevreesd voor het leven van de vrouw.

Partner

Volgens hulporganisatie Oranje Huis, die slachtoffers van huiselijk geweld ondersteunt, is de man de partner van de vermiste vrouw. Of zij vóór haar vermissing in een opvang verbleef, kan de organisatie niet bevestigen. De politie kan eveneens niks bevestigen over de relatie tussen de twee.

Landelijk wordt er veel aandacht gevraagd voor de vermissing, onder meer op stations en bij bushokjes. Zo ook bij een femicide protest afgelopen zondag in Rotterdam, ook al staat het niet vast dat de 24-jarige vrouw slachtoffer is van femicide. Online zijn er beelden van zowel de vrouw als de verdachte man gedeeld.

De vrouw werd donderdag voor het laatst gezien in Almere, bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat. Vermoedelijk is ze bij de verdachte in de auto gestapt rond 10:00 uur. Of ze dat vrijwillig deed, is voor de politie niet duidelijk. "We weten eigenlijk niet eens zeker of ze in de auto is gestapt en ook niet op welke manier dat dan is gegaan, dus als mensen daar meer van hebben gezien of beelden hebben, horen we dat graag."

