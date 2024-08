Twintig woningen voorlopig onbewoonbaar na brand Den Haag

Na de grote brand in de studentenflat aan de Van Maanenkade in Den Haag zijn twintig woningen tijdelijk onbewoonbaar geworden. Het gaat om de woningen op de achtste verdieping, waar de brand voornamelijk heeft gewoed. In totaal zijn elf mensen nagekeken en vijf naar het ziekenhuis vervoerd.

Rond 14.30 uur kwam de eerste melding over de brand binnen. De hulpdiensten schaalden groots op en riepen middels een zogenaamde Code 10 minstens tien ambulances op, omdat het vermoeden bestond dat er veel slachtoffers zouden zijn. Ook werd de omgeving afgezet zodat de brandweer zijn werk goed en in alle rust kon voltooien. Inmiddels is de brand dan ook onder controle.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Gefaseerd terug naar woningen

Bij de brand kwam veel rook bij. Omdat deze zich rap verspreidde moest het pand ontruimd worden. Veel studenten en andere bewoners of aanwezigen haastten zich de straat op, al dan niet met bijstand van de hulpdiensten zoals de politie of brandweer. Er werd via een liveblog opgeroepen niet naar de plek des onheils te komen, om zo de hulpverleners hun werk te kunnen laten doen.

Getroffen bewoners zijn tijdelijk opgevangen op een locatie in de buurt van de flat. Langzaamaan mogen de bewoners van de andere verdiepingen gefaseerd terugkeren naar hun woningen. Salvage is - zoals gebruikelijk - aanwezig om samen met de woningbouwvereniging te helpen met de schadeafwikkeling.

ANP