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Hulpdiensten blijven zoeken naar slachtoffers bij flat Amsterdam

Brand

Vandaag, 20:03

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Er blijft gezocht worden naar mogelijke slachtoffers onder het puin bij de flat in Amsterdam Nieuw-West. Dat melden de hulpdiensten na een overleg vrijdagavond. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een zware explosie en kon niet worden uitgesloten of er nog mensen vermist waren.

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Een klein deel van het pand is nog niet vrij gegeven, meldt de Veiligheidsregio. Hierdoor kunnen hulpdiensten veilig naar binnen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft vrijdag het deel van het flatgebouw doorzocht waar de explosie was. Daar is explosief materiaal aangetroffen, dat is meegenomen voor onderzoek.

Buurtbewoners zeiden eerder vrijdag tegen Het Parool dat de kelder waar alles gebeurde werd gebruikt door jongeren om explosieven te maken voor plofkraken.

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Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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