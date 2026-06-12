Liander ziet geen aanwijzingen voor gasexplosie bij sportschool in Amsterdam

Netbeheerder Liander ziet geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool aan de Remijden in Amsterdam Nieuw-West. Een woordvoerder zegt wel een kleine slag om de arm te houden, omdat het onderzoek nog loopt en een gasexplosie nog niet voor 100 procent kan worden uitgesloten. Hoe lang dat onderzoek nog duurt, kon hij niet zeggen.

Medewerkers van Liander hebben vrijdagochtend vroeg het gas en de elektriciteit van het getroffen pand afgesloten, zodat de brandweer daar veilig kan werken.

Herstellen stroomvoorziening

Een middenspanningsruimte die in het pand zat, beschouwt Liander als verloren. Daardoor zitten in de ontruimde flat, waarvan de sportschool een bijgebouw was, en in de naastgelegen flat in totaal 233 klanten zonder elektriciteit. Volgens de woordvoerder wordt er hard gewerkt aan het omleggen van kabels, zodat de stroomvoorziening kan worden hersteld.

Vrijdagochtend bezocht burgemeester Halsema de plek van de explosie, zo is te zien in de bovenstaande video.