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Omwonenden geschrokken door explosie in Amsterdam: 'Ik hoorde mensen schreeuwen'

Brand

Vandaag, 09:39

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Omwonenden zijn enorm geschrokken van de explosie bij een sportschool aan de Rembrandtweg in Amsterdam. In de nacht van donderdag op vrijdag werden zij opgeschrikt door een harde knal, waarna brand uitbrak. Honderden mensen moesten hun huis verlaten.

Een omwonende schrok 's nachts wakker van de ontploffing. "Ik hoorde een soort harde dubbele knal en ik zat direct rechtop in mijn bed. Ik ben gaan kijken. Toen zag ik dat de zijgevel van de sportschool eruit geblazen was en dat er brand ontstond. Die werd steeds groter. De hulpdiensten waren snel aanwezig en het blussen ging razendsnel. Het was enorm schrikken."

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Geschreeuw

"Ik hoorde vannacht mensen schreeuwen en nu zie ik dat er een enorm gat is", vertelt de omwonende. Het pand waar de explosie plaatsvond, is volgens haar een sportschool die 24 uur per dag open was. "Dat loopt al jaren hartstikke goed. Ik denk dat er nog mensen binnen zitten. Heel akelig. Afschuwelijk."

Ook een andere vrouw kreeg het incident 's nachts mee. "Ik werd wakker van de rooklucht en niet van de knal. Ik woon namelijk aan de achterkant. Het is een ellende. Ik zit in een groepsapp van het gebouw, waardoor ik gelijk wist dat hier een explosie was geweest. Ik hoefde gelukkig niet te worden geëvacueerd."

Zo'n vierhonderd mensen werden geëvacueerd. De gemeente Amsterdam regelt hotelkamers voor ongeveer honderd bewoners die hun huis moesten verlaten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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