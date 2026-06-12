Zeker zeven gewonden na explosie en grote brand bij flat in Amsterdam

Bij een explosie en grote brand bij een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West zijn zeker zeven mensen gewond geraakt. Een van hen raakte zwaargewond. Door het incident werden ongeveer 400 mensen geëvacueerd. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers.

De explosie gebeurde kort na middernacht in een bijgebouw onder de flat. Door de ontploffing ontstond een grote brand en stortte een deel van het gebouw in. Het vuur sloeg daarna over naar de flat, die werd ontruimd.

De schade aan het bijgebouw is groot. Volgens een verslaggever van het ANP liggen aan drie kanten van het gebouw delen van de gevel eruit. Ook zijn meerdere lichtkoepels op het dak kapot. In het bijgebouw zat een sportschool. Zeker drie geparkeerde auto's raakten beschadigd door puin.

Zoekactie naar mogelijke slachtoffers

De brand is inmiddels uit, maar de brandweer heeft nog geen sein brand meester gegeven. Hulpverleners zijn begonnen met een zoekactie naar mogelijke slachtoffers. Daarbij zetten zij onder meer een drone en speurhonden in. Ook een team van Urban Search and Rescue (USAR) helpt mee.

Daarnaast is een gespecialiseerd team van de brandweer aanwezig om te helpen bij de instorting. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie is aanwezig. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.

De politie en brandweer onderzoeken wat er precies is gebeurd. Daarbij sluiten zij geen enkel scenario uit.

Opvang voor geëvacueerden

Het gebied rond de flat is afgezet zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen. Een deel van de Osdorper Ban is afgesloten.

Ongeveer 100 van de 400 geëvacueerden worden opgevangen in het Stadsloket Nieuw-West aan het Osdorpplein. GVB-bussen zijn ingezet om mensen daarheen te brengen. Op de opvanglocatie kunnen geëvacueerden terecht voor psychosociale hulp van de GGD.

Door de brand kwam veel rook vrij. Metingen in de omgeving lieten geen verhoogde waarden zien. Omwonenden kregen wel het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten als zij last hadden van de rook.