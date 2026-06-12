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Explosie in Amsterdam ontstond onder vloer sportschool, zegt eigenaar

Brand

Vandaag, 07:52

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Een van de eigenaren van Fitness Studio Onna, de sportschool aan de Remijden in Amsterdam Nieuw-West waar in de nacht van donderdag op vrijdag een grote explosie plaatsvond, zegt camerabeelden te hebben van het moment van de ontploffing. Volgens hem is daarop duidelijk te zien dat de explosie van onder de vloer van de sportschool vandaan komt.

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"Op de begane grond, onder onze sportschool, bevinden zich onder andere leidingen, een transformatorruimte en opslagruimtes van bewoners", schrijft de eigenaar. "Deze ruimtes zijn geen onderdeel van onze sportschool. Op dit moment weet niemand precies wat er is gebeurd en het onderzoek loopt nog." Hij roept mensen op niet mee te gaan "in speculaties en sensatieverhalen".

Bij de ontploffing en de daaropvolgende brand raakten zeker zeven mensen gewond. Eén van hen raakte ernstig gewond.

Door ANP

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