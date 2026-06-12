Mogelijk meer slachtoffers onder het puin na explosie in Amsterdam

Amsterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door een explosie bij een sportschool. De ontploffing heeft grote schade aangericht. Zeker zeven mensen zijn gewond geraakt, maar Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland houdt er rekening mee dat er nog mensen onder het puin liggen.

"We werden gealarmeerd voor een grote brand, maar toen we ter plaatse kwamen, bleek dat het ook ging om een explosie. Die knal was ook te horen in de wijde omgeving. We kregen ook veel 112-meldingen binnen op de meldkamer. De impact was dus snel duidelijk. Door de explosie is brand ontstaan", vertelt Marco de Leeuw, woordvoerder van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, aan Hart van Nederland.

Mogelijk extra slachtoffers

Het gaat vooralsnog om zeker zeven gewonden. "Die zijn naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Op dit moment zijn we druk bezig met de hulpverlening. We houden rekening met mogelijk extra slachtoffers. Wie zij zijn, weet ik niet en ook niet hoe het met hen gaat. Een deel van de slachtoffers was aanwezig in de sportschool. Er waren ook slachtoffers buiten het pand."

De veiligheidsregio houdt er rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. "De brand is inmiddels geblust, waardoor we binnen goed kunnen zoeken. Dat wordt gedaan met een binnendrone en speurhonden. Er wordt nu ook een plan gemaakt om het pand beetje bij beetje verder te doorzoeken. We houden rekening met het scenario dat er nog mensen binnen zitten."

In de video hieronder zie je de beelden van na de explosie. De schade is groot:

3:45 Explosie en brand bij flat in Amsterdam: grote schade en zoekactie

Oorzaak

De oorzaak van de explosie is nog onbekend. De focus ligt voor nu ook nog op de hulpverlening. "Er wordt nog volop gezocht naar slachtoffers. Er zijn ook veel eenheden van de politie aanwezig. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie is aanwezig, omdat we nog rekening houden met allerlei scenario's. Maar later zal blijken wat de oorzaak van deze explosie is." Een van de eigenaren zei eerder dat op camerabeelden duidelijk te zien is dat de explosie van onder de vloer van de sportschool vandaan komt.

"De explosie was alleen in het bijgebouw, maar bij de brand kwam veel rook vrij. We wisten nog niet goed wat de explosie met de constructie van de flat had gedaan. Daarom hebben we uit voorzorg de flat volledig ontruimd", vertelt de woordvoerder. Het is nog onduidelijk hoe het met de constructie van het gebouw gesteld is. Ook moeten er nog metingen worden gedaan. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis.