Halsema bezoekt plek explosie in Amsterdam: 'Mensen leven al in angst'

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is vrijdagochtend naar de plek in Amsterdam Nieuw-West gegaan waar in de nacht van donderdag op vrijdag een grote explosie heeft plaatsgevonden. De burgemeester sprak op de locatie aan de Remijden, nabij de Osdorper Ban, met brandweerlieden en andere hulpverleners.

Volgens Halsema zijn de mensen daar enorm geschrokken door de klap, de slachtoffers en de ontruiming. Voor zover bekend zijn er zeven gewonden gevallen en zijn zeker vierhonderd mensen geëvacueerd. Een groot deel van de bewoners is opgevangen in een hotel op Schiphol.

Een verslaggever van Hart van Nederland heeft ter plaatse van buurtbewoners gehoord dat na de explosie een auto is gezien die met hoge snelheid wegreed. "Er is onrust. Het gaat om een buurt die het al jaren moeilijk heeft en zich langzaam verbetert, maar we hebben daar veel explosies gezien. Dus mensen leven al met angst en dan komt dit erbij. Dan snap ik dat er verhalen rond gaan en dat mensen bezorgd zijn", reageert burgemeester Halsema daarop.

Informatienummers

De hulpdiensten houden er rekening mee dat er mogelijk nog mensen onder het puin liggen. Daarom zijn zij vrijdagochtend druk bezig met de reddingsoperatie. Daarbij is ook een kraan ingezet en zijn tenten geplaatst. Dat meldt de gemeente Amsterdam op haar website. Dat is ook te zien op beelden. Woningcorporatie Stadgenoot heeft inmiddels laten weten erg geschrokken te zijn en mee te leven met de bewoners en andere betrokkenen.

De meldkamer krijgt volgens de gemeente veel telefoontjes binnen over de explosie. Om ervoor te zorgen dat de meldkamer bereikbaar blijft voor noodgevallen, wordt mensen verzocht bij vragen over het incident gebruik te maken van de informatienummers. Bij algemene vragen kun je contact opnemen via 020 255 29 01. Maak je je zorgen over naasten, bel dan met Verwantencontact via 088 0908 000 of vanuit het buitenland via +31 88 0908 000.