Mogelijke vluchtauto door politie meegenomen na explosie in Amsterdam

De mogelijke vluchtauto die na de explosie in Amsterdam is weggereden, is door de politie meegenomen. Het gaat om een zwarte Audi. Agenten hebben het voertuig in beslag genomen voor onderzoek. Dit meldt een correspondent ter plaatse.

Buurtbewoners lieten vrijdagochtend al aan een verslaggever van Hart van Nederland weten dat ze na de ontploffing een Audi hadden zien wegrijden. Kort na het middaguur zou het voertuig op de Johan Jongkindstraat in beslag zijn genomen. Volgens onbevestigde berichten gaat het mogelijk om een vluchtauto.

De politie kan nog niet bevestigen dat er een auto in beslag is genomen.

Slachtoffers

In de nacht van donderdag op vrijdag schrokken bewoners van de Rembrandtweg wakker van een harde knal. De schade door de ontploffing is groot. Zeker zeven mensen raakten gewond bij het incident. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. De hulpdiensten zijn daarom nog druk bezig met de reddingsoperatie.

Zo'n vierhonderd mensen werden geëvacueerd vanwege de explosie. Uit onderzoek blijkt inmiddels dat de flat naast de sportschool, waar de ontploffing plaatsvond, niet structureel is aangetast. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De bewoners kunnen echter voorlopig nog niet naar huis. Woningcorporatie Stadgenoot moet eerst de woningen herstellen. Het gaat bijvoorbeeld om het repareren van voordeuren.

Omwonenden schrokken wakker van de explosie. Een mevrouw hoorde daarna mensen schreeuwen, zo is te horen in de onderstaande video.